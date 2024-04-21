سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر للباحثين عن سعر الريال السعودي خاصة مع اقتراب موسم الحج.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21/4/2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

12.8671 جنيه للشراء

12.9046 جنيه للبيع

تداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

12.8678 جنيه للشراء

12.9006 جنيه للبيع



تداول سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

12.8712 جنيه للشراء

12.8993 جنيه للبيع

تداول سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

12.85 جنيه للشراء

12.89 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تداول سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الأحد

12.86 جنيه للشراء

12.89 جنيه للبيع

تداول سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

12.81 جنيه للشراء

12.90 جنيه للبيع

تداول سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

12.80 جنيه للشراء

12.89 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

احتفظ الريال السعودي بنفس معاملاته مقابل الدولار الامريكي حيث بلغ الريال 0.27 دولار أمريكي

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

48.2683 جنيه للشراء

48.4066 جنيه للبيع

يورو 51.5312 جنيه للشراء

51.6982 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

60.1906 جنيه للشراء

60.3969 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.1017 جنيه للشراء

35.2048 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.9071 جنيه للشراء

6.9279 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3885 جنيه للشراء

4.4018 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4303 جنيه للشراء

4.4437 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

53.1063 جنيه للشراء

53.2877 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.2618 جنيه للشراء

31.3534 جنيه للبيع

دينــار كويتى

156.5475 جنيه للشراء

157.0979 جنيه للبيع

درهم اماراتى

13.1421 جنيه للشراء

13.1805 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.1137 جنيه للشراء

31.2126 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

128.0156 جنيه للشراء

128.3994 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

125.3722 جنيه للشراء

126.0588 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.2296 جنيه للشراء

13.2784 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

67.9835 جنيه للشراء

68.3709 جنيه للبيع

يوان صينى

6.6685 جنيه للشراء

6.6882 جنيه للبيع

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