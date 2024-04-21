سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
يقدم موقع الدستور خدمته اليومية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر للباحثين عن سعر الريال السعودي خاصة مع اقتراب موسم الحج.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21/4/2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم
12.8671 جنيه للشراء
12.9046 جنيه للبيع
تداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم
12.8678 جنيه للشراء
12.9006 جنيه للبيع
تداول سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم
12.8712 جنيه للشراء
12.8993 جنيه للبيع
تداول سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم
12.85 جنيه للشراء
12.89 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
تداول سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الأحد
12.86 جنيه للشراء
12.89 جنيه للبيع
تداول سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم
12.81 جنيه للشراء
12.90 جنيه للبيع
تداول سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم
12.80 جنيه للشراء
12.89 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
احتفظ الريال السعودي بنفس معاملاته مقابل الدولار الامريكي حيث بلغ الريال 0.27 دولار أمريكي
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
48.2683 جنيه للشراء
48.4066 جنيه للبيع
يورو 51.5312 جنيه للشراء
51.6982 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
60.1906 جنيه للشراء
60.3969 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.1017 جنيه للشراء
35.2048 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.9071 جنيه للشراء
6.9279 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3885 جنيه للشراء
4.4018 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4303 جنيه للشراء
4.4437 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
53.1063 جنيه للشراء
53.2877 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.2618 جنيه للشراء
31.3534 جنيه للبيع
دينــار كويتى
156.5475 جنيه للشراء
157.0979 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.1421 جنيه للشراء
13.1805 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.1137 جنيه للشراء
31.2126 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
128.0156 جنيه للشراء
128.3994 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
125.3722 جنيه للشراء
126.0588 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.2296 جنيه للشراء
13.2784 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
67.9835 جنيه للشراء
68.3709 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6685 جنيه للشراء
6.6882 جنيه للبيع
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