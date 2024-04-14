الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

ينشر موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية مع العلم أن البنوك العاملة في مصر ما زالت في إجازتها التي قررها البنك المركزي المصري احتفالا بعيد الفطر المبارك ويبدأ العمل فيها من جديد بداية من غدٍ الإثنين 15 أبريل 2024.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 
12.6695 جنيه للشراء 12.7063  جنيه للبيع 
استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند

12.6679 جنيه للشراء و12.6993 جنيه للبيع


بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد

12.679 جنيه للشراء و12.6993 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الأحد 
12.7جنيه للشراء و12.668 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 
12.65 جنيه للشراء  12.699 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأحد 
12.61 جنيه للشراء  12.69 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد 
12.60 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي


يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي

 

أسعار مواد البناء فى مصر اليوم السبت 13 أبريل 2024

أسعار النفط تتخطى الأرقام القياسية وسط توقعات بتصعيد إيرانى ضد إسرائيل اليوم

أسعار العملات الاجنبية اليوم


دولار أمريكى  47.5234 جنيه للشراء  47.6588 جنيه للبيع 
يورو 51.4773 جنيه للشراء 51.6288 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى 60.0268 جنيه للشراء 60.2169  جنيه للبيع 
دولار كنـدى 34.9694 جنيه للشراء 35.0819  جنيه للبيع 
كرون دانمركى 6.9016 جنيه للشراء 6.9223  جنيه للبيع 
كرون نرويجى 4.4441 جنيه للشراء 4.4576  جنيه للبيع 
كرون ســويدى 4.4891 جنيه للشراء 4.5027  جنيه للبيع 
فرنك سويسرى 52.4540 جنيه للشراء 52.6326  جنيه للبيع 
100 ين يابانى 31.2942 جنيه للشراء  31.3854  جنيه للبيع 
دينــار كويتى 154.5274 جنيه للشراء 155.0182  جنيه للبيع 
درهم اماراتى 12.9403 جنيه للشراء 12.9783  جنيه للبيع 
دولار اســـترالى 31.3179 جنيه للشراء 31.4167  جنيه للبيع 
دينــار البحــرين 126.0433 جنيه للشراء 126.4192  جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى 123.4309 جنيه للشراء 123.7955  جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى 13.0255 جنيه للشراء 13.0697  جنيه للبيع 
دينـار اردنـى 67.0665 جنيه للشراء 67.3052  جنيه للبيع 
يوان صينى 6.5708 جنيه للشراء 6.5898  جنيه للبيع 
 

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