سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
ينشر موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية مع العلم أن البنوك العاملة في مصر ما زالت في إجازتها التي قررها البنك المركزي المصري احتفالا بعيد الفطر المبارك ويبدأ العمل فيها من جديد بداية من غدٍ الإثنين 15 أبريل 2024.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأحد
12.6695 جنيه للشراء 12.7063 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند
12.6679 جنيه للشراء و12.6993 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد
12.679 جنيه للشراء و12.6993 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الأحد
12.7جنيه للشراء و12.668 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد
12.65 جنيه للشراء 12.699 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأحد
12.61 جنيه للشراء 12.69 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد
12.60 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي
أسعار العملات الاجنبية اليوم
دولار أمريكى 47.5234 جنيه للشراء 47.6588 جنيه للبيع
يورو 51.4773 جنيه للشراء 51.6288 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى 60.0268 جنيه للشراء 60.2169 جنيه للبيع
دولار كنـدى 34.9694 جنيه للشراء 35.0819 جنيه للبيع
كرون دانمركى 6.9016 جنيه للشراء 6.9223 جنيه للبيع
كرون نرويجى 4.4441 جنيه للشراء 4.4576 جنيه للبيع
كرون ســويدى 4.4891 جنيه للشراء 4.5027 جنيه للبيع
فرنك سويسرى 52.4540 جنيه للشراء 52.6326 جنيه للبيع
100 ين يابانى 31.2942 جنيه للشراء 31.3854 جنيه للبيع
دينــار كويتى 154.5274 جنيه للشراء 155.0182 جنيه للبيع
درهم اماراتى 12.9403 جنيه للشراء 12.9783 جنيه للبيع
دولار اســـترالى 31.3179 جنيه للشراء 31.4167 جنيه للبيع
دينــار البحــرين 126.0433 جنيه للشراء 126.4192 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى 123.4309 جنيه للشراء 123.7955 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى 13.0255 جنيه للشراء 13.0697 جنيه للبيع
دينـار اردنـى 67.0665 جنيه للشراء 67.3052 جنيه للبيع
يوان صينى 6.5708 جنيه للشراء 6.5898 جنيه للبيع
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