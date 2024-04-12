سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-4-2024 مقابل الجنيه المصري والاسترليني والدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، استقرار سعري مع الإجازة التي حصل عليها البنوك؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث بدأت إجازة البنوك من الثلاثاء الماضي حتى يوم الأحد، على أن تعود التداولات يوم الإثنين المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-4-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7510 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0228 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7062 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0245 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1227 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5196 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.6720 جنيه مصري

بيع: 12.6994 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في بنك القاهرة:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في HSBC:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري.

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