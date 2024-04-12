الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-4-2024 مقابل الجنيه المصري والاسترليني والدولار

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، استقرار سعري مع الإجازة التي حصل عليها البنوك؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث بدأت إجازة البنوك من الثلاثاء الماضي حتى يوم الأحد، على أن تعود التداولات يوم الإثنين المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-4-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7510   ريال سعودي. 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0228   ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7062   ريال سعودي. 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0245   ريال سعودي. 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1227   ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5196 ريال سعودي. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11 أبريل 2024

سعر الريال السعودى فى البنوك والصرافة المصرية اليوم الأربعاء 10-4-2024 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.6720 جنيه مصري

بيع: 12.6994 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في بنك القاهرة:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري

الريال السعودي في HSBC:

شراء: 12.67 جنيه مصري

بيع: 12.69 جنيه مصري.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11 أبريل 2024

خبيرة: العوامل الجيوسياسية إذا استمرت ستؤثر فى ارتفاع أسعار الذهب

أسعار العملات الأجنبية

العملةشراءبيع
ريـــال سعـــودى12.669512.7063
دينــار كويتى154.5274155.0182
درهم اماراتى12.940312.9783
دولار اســـترالى31.317931.4167
دينــار البحــرين126.0433126.4192
ريـــال عمـــانى123.4309123.7955
ريـــال قطــــرى13.025513.0697
دينـار اردنـى67.066567.3052
دولار أمريكى47.523447.6588
يورو51.477351.6288
جنيــه إسترليـنى60.026860.2169
دولار كنـدى34.969435.0819
كرون دانمركى6.90166.9223
كرون نرويجى4.44414.4576
كرون ســويدى4.48914.5027
فرنك سويسرى52.454052.6326
100 ين يابانى31.294231.3854
يوان صينى6.57086.5898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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