خبيرة: العوامل الجيوسياسية إذا استمرت ستؤثر في ارتفاع أسعار الذهب

قالت رانيا جول، محللة أسواق المال، إن ارتفاع أسعار الذهب والمعادن مستمر في الآونة الأخيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوياته عالميًا، بسبب التوتر الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.

وأضافت "جول"، خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العوامل الجيوسياسية إذا استمرت ستؤثر في ارتفاع أسعار الذهب.

ونوهت أن العوامل الجيوسياسية، على رأس القائمة التي تؤثر في المعادن، فعادة تثير المخاوف لدى المستثمرين وتجعل الذهب ملاذ آمن لحفظ السيولة المادية، وكذلك للأشخاص العاديين حتى الأشخاص الذين يخافون على ممتلكاتهم يحولونها بالغالب إلى الذهب.

وأشارت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاعات الذهب مؤخرًا خاصة بعد الهجمات الاخيرة على ايران وبعد تلويح روسيا وكوريا الشمالية بالاستعداد للحرب.