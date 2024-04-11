الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة: العوامل الجيوسياسية إذا استمرت ستؤثر في ارتفاع أسعار الذهب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت رانيا جول، محللة أسواق المال، إن ارتفاع أسعار الذهب والمعادن مستمر في الآونة الأخيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوياته عالميًا، بسبب التوتر الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.

وأضافت "جول"، خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العوامل الجيوسياسية إذا استمرت ستؤثر في ارتفاع أسعار الذهب.

ونوهت أن العوامل الجيوسياسية، على رأس القائمة التي تؤثر في المعادن، فعادة تثير المخاوف لدى المستثمرين وتجعل الذهب ملاذ آمن لحفظ السيولة المادية، وكذلك للأشخاص العاديين حتى الأشخاص الذين يخافون على ممتلكاتهم يحولونها بالغالب إلى الذهب.

وأشارت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاعات الذهب مؤخرًا خاصة بعد الهجمات الاخيرة على ايران وبعد تلويح روسيا وكوريا الشمالية بالاستعداد للحرب.

أسواق المال محللة أسواق المال أسعار الذهب الذهب المراقب القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

خبير: الحفاظ على أمن إسرائيل يمثل أولوية لدى الحكومة الأمريكية

الاحتلال: لا تغيير فى تعليمات الجبهة الداخلية بشأن التصعيد مع إيران

تقارير: تحذير أمريكي وراء تأجيل ضربة إيرانية ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة

جبريال صوما: لا توجد اتفاقيات دولية لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب

مستشار أمن معلوماتى يشرح تأثير الذكاء الاصطناعى على الحروب الحالية

القاهرة الإخبارية.. الاحتلال يستهدف بغارتين محيط بلدتى يارين والخيام جنوب لبنان

كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حربها على غزة؟

حزب الله يستهدف موقع السماقة في تلال كفر شوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

ضبط المتهمين بقتل خفير خصوصي وسرقة مليون و315 ألف جنيه فى الدقهلية

رانيا يوسف: تسرعت في قرار الزواج.. وهذه أهم المواصفات في شريك الحياة (فيديو)

الأهلي يحقق فوزًا بشق الأنفس على زد بهدف "أبو علي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا