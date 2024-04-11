الخميس 11 أبريل 2024
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مستشار أمن معلوماتى يشرح تأثير الذكاء الاصطناعى على الحروب الحالية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أشرف صلاح الدين، مستشار الأمن المعلوماتي، إن الذكاء الاصطناعي، استخدم في حرب روسيا وأوكرانيا في تحليل المعلومات وتجميعها وبنًاء عليها يتم اتخاذ القرارات.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بواسطة هواتف لديها القدرة على تصميم بلوكات يتم تقسمها وتحديدها وهذا ما يستخدمه جيش الاحتلال في القصف على قطاع غزة.

ونوه أن الذكاء الاصطناعي يمد الاحتلال بتحديد الأماكن والتجمعات، وأحيانًا الأعمار، وبالتالي فهو خطر يواجه العالم بسبب استخدمه في الحروب.

وتابع أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف المجتمع الدولي، فقرارات مجلس الأمن الدولية لم تنفذها إسرائيل، فكيف يمكن إقرار قانون ملزم بحظر استخدام الذكاء الإصطناعي في الحروب.

مستشار الامن الأمن المعلوماتي الذكاء الاصطناعي مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية حرب روسيا روسيا

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