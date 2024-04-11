"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم النصيرات

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تمكّنها من انتشال شهيدين من محيط مخيم النصيرات في ظل هذا القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقّف على المنطقة، سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تغادر أجواء القطاع أو من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية المروحية تقوم أيضًا بإطلاق الرصاص بشكل عنيف وكثيف خلال الساعات الأخيرة تجاه منطقة التوغل في النصيرات.

وأشار إلى أن في شمال قطاع غزة تعرض منزل مكتظ بالفلسطينيين للقصف الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة عدد كبير من المواطنين، كما أن هذا القصف طال عددًا من مناطق جنوب غزة، حيث تسبب في سقوط 6 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين

وتابع أن بعدما انسحب الاحتلال من مدينة خان يونس وأسوة بباقي المناطق التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي يعود الفلسطينيون إلى تفقد منازلهم ومناطقهم فيجدونها أكوامًا من الركام.