"القاهرة الإخبارية": حركة الملاحة فى البحر الأحمر انخفضت بنسبة 30%

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جماعة الحوثي أطلقت مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه السفن التجارية والحربية الأمريكية وسفن التحالف الدولي.

وأضاف "الموسمي" خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أنها أسقطت أمس 8 طائرات مسيرة أطلقتها الحوثون.

ونوه علي أنه كانت هناك ضربات أمريكية ليلة أمس على أهداف الحوثيين سواء في مطار الحديدة وأيضًا في منطقة الجبانة، مشيرًا إلي أنه كان هناك أكثر من سبع غارات جوية لطائرات التحالف الدولي.

وتابع أن بعض التقارير أكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت بنسبة 30%، نتيجة التصعيد بين جماعة الحوثي والتحالف الدولي.