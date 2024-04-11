الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": حركة الملاحة فى البحر الأحمر انخفضت بنسبة 30%

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جماعة الحوثي أطلقت مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه السفن التجارية والحربية الأمريكية وسفن التحالف الدولي.

وأضاف "الموسمي" خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أنها أسقطت أمس 8 طائرات مسيرة أطلقتها الحوثون.

ونوه علي أنه كانت هناك ضربات أمريكية ليلة أمس على أهداف الحوثيين سواء في مطار الحديدة وأيضًا في منطقة الجبانة، مشيرًا إلي أنه كان هناك أكثر من سبع غارات جوية لطائرات التحالف الدولي.

وتابع أن بعض التقارير أكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت بنسبة 30%، نتيجة  التصعيد بين جماعة الحوثي والتحالف الدولي.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية حركة الملاحة البحر الاحمر جولة المراسلين السفن التجارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني

إسلام عفيفى لـ"إكسترا نيوز": ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: قتيل ومصاب فى حادث طعن بمدينة بوردو الفرنسية

حماس: استهداف أبناء إسماعيل هنية محاولة إسرائيلية "بائسة"

محمود بسيوني: الرئيس السيسي يتعامل كالأب مع أبناء الشهداء

أسامة السعيد يكشف كواليس لقاء الرئيس بأطفال غزة المصابين باحتفالية عيد الفطر

جيش الاحتلال و"الشاباك" يصدران بيانا رسميا باغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية

حزب الله يستهدف ‏تمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى تلال كفرشوبا

الأكثر قراءة

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

بالدموع والزغاريد.. فرحة أهالى المفرج عنهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا