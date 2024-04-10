الأربعاء 10 أبريل 2024
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أسامة السعيد يكشف كواليس لقاء الرئيس بأطفال غزة المصابين باحتفالية عيد الفطر

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الكاتب الصحفي، أسامة السعيد، إن احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر الشهداء، خلال حفل عيد الفطر، هي رسالة بأن الدولة المصرية لاتنسى أبنائها.

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإحتفال باسر الشهداء تحول لتقليد سنوي، حيث أنها تعكس الجانب الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقدير من الجانب المصري

وأشار إلى أن الاحتفالية ووجود أسر الشهداء ينعكس بالإيجاب عليهم نفسيًا ومعنويًا، كما أنه يزيد من الفخر، وأن هناك تقديرا من جانب الدولة المصرية والتي حريصة على إدخال البهجة والسرور على أطفال هؤلاء الشهداء.

ونوه بأن تواجد عدد من العائلات الفلسطينية، بالاحتفالية اليوم، دليل على أن الشعبين هما واحد، كما أنه يعبر عن دور مصر في دعم الشعب والقضية الفلسطينية.

وتابع أن أحد الاطفال المصابين بقطاع غزة، كان متواجدا في أواخر القاعة، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه إليه وإدخال الفرح على قلبه.

أسامة السعيد غزة عيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اكسترا نيوز الشهداء

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