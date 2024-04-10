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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشاركة العائلات الفلسطينية باحتفالية عيد الفطر "لفتة جميلة"

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة عائلات فلسطينية عيد الفطر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتة جميلة وتعبر عن مدى ترابط الشعبين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري يعتبر القضية الفلسطينية، قضية أمن قومي ووطني لها، وهذا دور الدولة المصرية منذ عقود، وهذا شيء موجود في الجينات المصرية.

وأشار إلى أن استضافة الأطفال ضحايا العمل الإجرامي لحكومة بنيامين نتنياهو، جاء من وحي ضميرنا، حيث يتعاطف الشعب المصري قلبًا وقالبًا مع الأزمة الفلسطينية.

وأردف، أن مشاركة العائلات الفلسطينية بإحتفالية عيد الفطر، تعبر عن العلاقات القوية بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري، ولا ندخر أي جهد في مساعدة الأشقاء.

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