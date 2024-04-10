رئيس "السيادة الانتقالى السودانى": لن نسلم أمر دولتنا لأى جهة داخلية أو خارجية

أكد عبد الفتاح البرهان‎ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أنه لن يسلم أمر دولته لأي جهة داخلية أو خارجية، مشيرًا أن المعركة ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السودانيين، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة الدولة، مؤكدًا أن هذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات الميليشيا.