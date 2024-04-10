نجلة الفنان عمر الحريرى تكشف أهم طقوس الراحل فى عيد الفطر

كشفت ميريت عمر الحريري، نجلة الفنان عمر الحريري، عن أهم طقوس الراحل في عيد الفطر، بأن والدها كان يواظب على زيارة الأقارب بعد صلاة العيد.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لـ"القناة الأولي"، أن ثاني وثالث أيام العيد، زيارات للأقارب، مؤكدة أن الفنان عمر الحريري، كان حريصا على صلة الرحم.

ونوهت بأن منزل والدها تحول للبيت الكبير، حيث كان يجب علينا قضاء العيد معه، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قللت فكرة التواصل الشخصي بين الأقارب والأصدقاء.

وتابعت أن الكثير من النجوم والنجمات كانوا يتواصلون مع والدها، حيث كانت صباح وكمال الشناوي أكثر من يتصلون هاتفيًا لتهنئة والدها بقدوم العيد والاحتفالات بشكل عام.