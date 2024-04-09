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أحمد ماهر: صيد العقارب دراما اجتماعية حصدت إعجاب كل الجمهور المصري والعربي

أحمد ماهر
أحمد ماهر

كشف النجم أحمد ماهر، كواليس شخصية "حسن ضرغام" الذي جسدها بمسلسل صيد العقارب، حيث أكد أنها تختلف عن كل أدوار الصعيدي الذي قدمها خلال مسيرته الفنية.

وأشار، "ماهر"، خلال استضافته ببرنامج "الإبداع في مصر"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مسلسل صيد العقارب يحمل رسائل عدة، أبرازها "أن المرأة مثل الرجل".

وتابع، أن مؤلف العمل، استطاع بعبقرية شديدة أن يرسم شخصية "حن ضرغام"، مؤكدًا أن صيد العقارب، دراما اجتماعية حصدت إعجاب كل الجمهور المصري والعربي.

ونوه، أن الشارع يوميًا ينتظر حلقة "صيد العقارب"، مشيرًا أنه لا يرضى دائمًا بما يكتب، ومن حرصي للحفاظ على اللغة الصعيدية قُبلت بهذا العمل استنادًا على أعمالي السابقة.

احمد ماهر دراما اجتماعية صيد العقارب اكسترا نيوز النجم أحمد ماهر

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