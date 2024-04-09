"واجبة ومُستحبة ومُباحة ومكروهة وحرام".. عمرو الوردانى يكشف أنواع البدع

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل العبادات الأربعة مع شهادة أن لا إله إلا الله هي عبادات وتحقق قيم العبادة والعمران والتزكية.

وتابع الورداني خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن مفهوم البدع عند أصحاب التدين الكمّي هو التطبيق العملي لمسألة التكفير بأن يجعل كل ما لم يفعله النبي هو بِدعة وحرام.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البدع 5 أنواع، وهى واجبة ومُستحبة ومُباحة ومكروهة وحرام، مبينًا أن البدع الواجبة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في المصحف، فهو لم يكن على عهد رسول الله، ولكن واجب علينا أن نقرأ منه الآن.

وأردف الورداني أن البدعة المستحبة هي بناء المساجد بهذا الشكل، ولكنه يتم فيها تعظيم شعائر الله، أما البدع المباحة، فتتمثل في الأكل الذي نأكله، حيث كان هناك أكل لا يأكله الرسول، ولكنه أباحه للصحابة أن ياكلوه مثل الضب، والبدع الحرام تتمثل في مشروبات الخمرة والويسكي، فهي لم تكن موجوده قبل ذلك.

واختتم الدكتور عمرو الورداني، أن أصحاب التدين الكمّي اختزلوا مفهوم البدعة، في البدع الحرام لأنهم يريدون منع فيضان النور الذي كان مع أهل التصوف في مصر.