الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يتسبب الكونجرس فى خسارة أوكرانيا الحرب ضد روسيا؟

الكونجرس
الكونجرس

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي عبر قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تلفزيونيا بعنوان "هل يتسبب الكونجرس في خسارة أوكرانيا ضد روسيا؟.. تخوفات زيلينسكي تتزايد بعد تراجع الدعم الأمريكي". 

وكشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن أن بلاده ستخسر حربها ضد روسيا إذا ما استمرّ الكونجرس الأمريكي في رفضه إقرار حزمة المساعدات المقررة لكييف لمساعدتها في صد الهجوم الروسي المتواصل. 

وحذر الرئيس الأوكراني في الوقت ذاته من احتمالات نفاد الصواريخ الدفاعية الأوكرانية أمام القصف الروسي المكثف، فتحذيرات زيلينسكي تكشف عن صعوبات كبيرة تواجهها كييف بشأن معركتها ضد روسيا، في ظل تراجع الدعم الغربي وليس الأمريكي فقط، وفي ظل تكثيف الضربات الروسية بالمسيرات والصواريخ على المدن الأوكرانية.

الكونجرس روسيا أوكرانيا القاهرة الإخبارية زيلينسكي الرئيس الأوكراني الهجوم الروسي

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