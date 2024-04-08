مدير دائرة الخرائط: الدمار فى غزة هو ضريبة لأى شخص يريد أن يحرر بلاده

قال الدكتور خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، إن صور الدمار في غزة، هي ضريبة لأي شخص يريد أن يحرر بلاده، حيث تستطيع أن تدمر منزلا أو مدينة، لكن الإنسان لديه القدرة أن يبنيها من جديد إذا عاش بكرامة.

وأشار "تفكجي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أننا تحت الاحتلال منذ عام 1967، والحكومة الإسرائيلية تريد تدمير فلسطين، ولكن لم يستطع أن يدمر الشعب الفلسطيني.

ونوه، إذا نظرت لمدينة السويس التي دُمرت في حرب الاستنزاف على يد إسرائيل، كيف تم بناؤها من جديد، بعد عودة الأرض للشعب المصري.

وأضاف أن الشخص الفلسطيني، الذي جاع لمدة ستة أشهر وواجه كل أنواع الجرائم، لن يصمد أكثر، فالشعب الفلسطيني رمز الصمود على الأرض، مؤكدًا أن إسرائيل انتهت بحربها على قطاع غزة.