مراسلة "القاهرة الإخبارية": التحرك العسكرى الإسرائيلى فى رفح لن يتم قبل أربعة أسابيع

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التحرك العسكري في رفح الفلسطينية، لن يتم قبل أربعة أسابيع، وفقًا لآخر التقديرات الإسرائيلية.

وأشارت، إلى أن مجلس الحرب يشهد عددا من الخلافات، حيث إن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، هدد بنيامين نتنياهو بأن إنهاء الحرب في غزة دون عملية عسكرية في رفح، أمر يجعله يعمل جاهدًا للإطاحة به.

وأضافت، أن هنالك انعدام ثقة واضحا بين الشارع الإسرائيلي والحكومة، حيث كانت المطالبات في البداية تتمثل في صفقة تبادل، وتحولت لمطالبات بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

ونوهت، أن هناك ضغطا كبيرا على بنيامين نتنياهو من أجل الموافقة على نتائج المفاوضات الجارية، من أجل عودة المحتجزين لذويهم من جديد.