الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى" أصبحت قطاع دعم لأسواق المال العالمية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض برنامج "المراقب"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. قطاع دعم أسواق المال العالمية".

دفعة قوية حققها عمالقة التقنية لسوق الأوراق المالية أعطتها نموا سريعا على مدى أكثر من عقد تصدرتها شركات ألفا بيت مالكة جوجل وأمازون دوت كوم وآبل إلى جانب ميتا الشركة الأم لمنصة فيسبوك ومايكروسوفت وأخيرا تسلا. 

وبقراءة مؤشرات هذا العام، حققت أسهم الشركات، التي عرفت باسم "العظماء السبعة" تباينا ملحوظًا لتتفوق منها شركتان فقط، فيما توسطت 2 أداء المجموعة وتراجع البقية. 

في المقابل حاولت شركة تسلا تقديم أدلة واقعية على كونها أحد اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، وواجهت تساؤلات حول سوق السيارات الكهربائية ومخاوف متعلقة بقيادة إيلون ماسك لها لتسجل أسهمها أسوأ أداء بين شركات مؤشر SNB500 هذا العام بعدما تراجعت قيمتها بنحو 30% بحلول 20 مارس الماضي.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المراقب القاهرة الإخبارية الذكاء الاصطناعي شركة تسلا

مواد متعلقة

"شخبطة روئه".. بنت الشرقية التي جمعت بين دراسة اللغة العربية والفن

رئيس الوزراء يؤكد خلال استقباله نظيره الفلسطيني دعم مصر الثابت للفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطينى: نثمن الدور المصرى فى تحمل مسئولية إدخال المساعدات

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى فى القتل

مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من نهاية رمضان

وزير الخارجية السوري: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد

وزير الخارجية الإيرانى: سنحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب

أستاذ قانون دولي: ألمانيا من أكثر الدول التي شجعت إسرائيل على تنفيذ الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

العوضى يكشف عن الأثر النفسى الذى خلّفه انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

حبس عصابة سرقة عدادات المياه فى مركز أطفيح

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح