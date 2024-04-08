الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي: ألمانيا من أكثر الدول التي شجعت إسرائيل على تنفيذ الإبادة الجماعية

أستاذ القانون الدولي
أستاذ القانون الدولي

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن نيكارجوا استخدمت وسائل أخري للضغط على إسرائيل، من خلال رفع قضية بحق ألمانيا حيث تواجهة تهمة تسهيل ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في غزة.

وأشار "نسيبة"، خلال مداخلة لبرنامج منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا من أكثر الدول التي ساهمت وشجعت إسرائيل على تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية، وهذا سبب رفع نيكارجوا القضية عليها.

وأكد، أن تدخل نيكارجوا مهمًا جدًا في الضغط على إسرائيل من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن نيكارجوا وسعت من نطاق النقاش في القضية الفلسطينية، وهذا يخدم بشكل كبير في حشد المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة.

استاذ قانون دولي المانيا الإبادة الجماعية إسرائيل غزة القاهرة الإخبارية

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