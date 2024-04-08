الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الدفاع الروسية: إسقاط 291 طائرة مُسيّرة أوكرانية واعتراض 3 قذائف

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تعزز مواقعها على محور دونيتسك، وخسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 460 عسكريا ودبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين.

وأفاد بيان الدفاع الروسية بأن القوات تتقدم على محور أفدييفكا، وتصد 5 هجمات مضادة، وتم تحييد نحو 325 عسكريا أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت عن إسقاط 291 طائرة مُسيّرة أوكرانية، واعتراض 3 قذائف موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و4 قذائف "هيمارس" الصاروخية.

الدفاع الروسية طائرة مسيرة القاهرة الإخبارية مسيرة أوكرانية تامر هيمارس

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