أحمد بلبولة لـ"الشاهد": حسن الصباح اعتمد على الكذب للسيطرة على الحشاشين

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الوعد بالغيب من الأمور المؤثرة، فالإمامة نفسها قائمة على هذه الفكرة، وسحرية الدعوة تأتي من هذه المسألة، ففي المسلسل نجد أن رؤية حسن الصباح أصبحت لها رهبة وقيمة لدى الأتباع.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن جماعة الحشاشين، كانوا يعتنقون بحديث " أنهم مدينة العلم"، فالغيب يعتبر ركيزة أساسية لكل هذه الجماعات؛ لأنه يستطيع أن يبيع به وهو بمثابة "الوهم"، وإذا وقع الإنسان في براثين الوهم نجده يبيع نفسه من أجل "الجنة"، فهو معتقد أنه إذا مات سيجد نفسه في الجنة.

وأشار إلى أن الأفكار المعقدة التي بدأت بجماعة الحشاشين، تطورت ووصلت لجماعات متطرفة في عصرنا هذا، فالغريب فطائفة الحشاشين، أن القيادات متعلمة تعليم جيد، وكان لهم كتب ومؤلفات، حيث كان يقولون عليها:"أننا لنا كتب لا يطلع عليها غيرنا ولا يفهم رموزها سوانا".

ونوه إلى أن فكرة التميز كانت أساس جماعة الحشاشين، فعند قراءة استرايجيات الدعوة لديهم، نجدها مؤثرة جدًا؛ لأنها تنتقل من مسألة التنظير إلى الممارسة العملية المباشرة، وهذا نجده في الجماعات المتطرفة في وقتنا الحالي.

وتابع، أن فكرة العملية أن يتحول الدين إلى سلوك إنساني، من خلال إدخال مفهوم أن الإنسان مقدس، وهذا كان ما يروجه حسن الصباح لأتباعه في جماعة الحشاشين.

والفكرة الثانية، هو تحريك أركان الدين، من خلال جعل الإمامه ركن من أركان الدين، كما إن الانخراط في هذه الفكرة ساهم في استقطاب الكثيرين من أتباع حسن الصباح، وهذا أمر نجده في الجماعات الباطنية.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد هند مختار والبدري جلال.