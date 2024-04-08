أحمد بلبولة لـ"الشاهد": الجماهير وقعت فى حب شخصية عمر الخيام بمسلسل "الحشاشين"

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الأعمال التي تُكتب باللغة العربية الفصحى، تخاطب فئة معينة، وبالتالي استخدام لغة بسيطة ومعروفة للجميع، سيوسع ذلك دائرة المشاهدة وتوصيل الرسالة من العمل بشكل أسرع.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: أنه كان لابد أن يأتي الشخصية الحالمة، وهي تمثلت في شخصية "عمر الخيام" الذي يتصور الحياة بدون شر.

ونوه، أن الجماهير ستقع في حب شخصية "عمر الخيام"، وهذا أمر جيد، فالفنان لا يؤذي أحد، بل يحمل قيم خير ويقوم بدور هام في إبراز الجمال، وبالتالي كان لابد أن تكتمل الخيارات في مسلسل الحشاشين.

وأشار إلى أن من الجميل هو الإعتماد علي ترجمة أحمد رامي لشعر عمر الخيام، وساهمت الدراما في إظهار شخصية "الخيام"، بشكل يناسب الثقافة والروح المصرية.

وأكد، أن حضور شخصية عمر الخيام في الثقافة العربية والمصرية شئ ضروري، فالأشعار الذي كان يترنم بها "الخيام"، أمر هام لتوطيد فكرة الثقافة لدى المشاهدين، والجميل في الأمر أنها كانت ترجمة الشاعر أحمد رامي، وقد استند إليها صناع مسلسل "سمرقند" السوري.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.