قبل عرض "الحشاشين".. مَن هو عمر الخيام صديق حسن الصبّاح؟

يضم فريق عمل "الحشاشين" الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي يقوم بشخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين" التي تقدمه الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الدرامي 2024 في أضخم إنتاج درامي.

مَن هو عمر الخيام؟

وعمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصبّاح وواحد من شخصيات مسلسل "الحشاشين" ذاعت شهرته بعدما قدم الشاعر أحمد رامي الترجمة العربية لرباعياته عن الفارسية في العام 1924، وقدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة عام 1950 من ألحان رياض السنباطي.

ورغم شهرة الخيام أحد أبطال مسلسل "الحشاشين" كشاعر، إلاّ أن هناك جانبا آخر مهمًا، يعد الجانب الرئيسي المكون لشخصيته، ألا وهو جانب عالم الفلك والرياضيات ولما كانت الرياضة والفلك من العلوم الخاصة التي لا يقبل عليها إلا الخواص من العلماء فقد ذاعت شهرة “الخيام” كشاعر، وطغت علي شهرته كعالم.

وعرف “الخيام” أحد أبطال مسلسل "الحشاشين" لدى علماء أوروبا واحدا من أهم فلاسفة الشرق وشعرائهم في القرن الخامس الهجري وزادت هذه النظرة عمقا بعد أن نقل الشاعر إدوارد فيتزجيرالد رباعياته للإنجليزية ومع هذا فإن عددا غير قليل من العلماء في أوروبا لم يبهره هذا الجانب في شخصية الخيام ــ جانب الشاعر ــ وعمل علي التنويه بالجانب العلمي في شخصيته.

بحسب الباحث د.رمضان متولي في دراسته عن الخيام، فإن الاهتمام به (الخيام) بدأ في أوروبا وأعماله الفلكية والرياضية حين قام العالم الهولندي جيرورد ميرمن بجهود دائبة، استطاع في نهايتها الحصول علي نسخة من “رسالة الخيام الجبر والمقابلة” ونشرها ضمن سلسلة كانت تصدر في جامعة ليدن عام 1742، وجذب بذلك اهتمام العلماء إلي أهمية هذه الرسالة وأثرها في تطور علوم الرياضيات في العالم.

نيقولا معوض في شخصية عمر الخيام بالمسلسل

جانب العلم التجريبي لدى عمر الخيام

يضيف رمضان عن الخيام أحد شخصيات مسلسل "الحشاشين": "بعد ذلك بسنوات استطاع المستشرق سيديو الحصول علي نسخة أخري ناقصة لرسالة الخيام الجبر والمقابلة، في المكتبة الملكية بباريس، وكتب حول ذلك مقالة في مجلة “آسيا الجديدة”، واستمر بحث العلماء ودأبهم حول هذه الرسالة إلي أن استطاع العالم “لبيري” العثور في نفس المكتبة السابقة ــ الملكية بباريس ــ على نسخة كاملة للرسالة، ومن صور هاتين النسختين ونسخة ليدن التي نشرها “ميرمن”، قام المستشرق “ويكة” بنشر رسالة الخيام كاملة مع ترجمتها إلي الفرنسية، وتصديرها بترجمة لحياة الخيام.

كانت هذه الترجمة ونشرها، إيذانا بتحول النظرة الأوروبية إلي الوجه الصحيح من شخصية الخيام، وكما يقول “داود قصير” أصبح الخيام بعد نشر هذه الترجمة معروفا معرفة كاملة لدي طلبة العلوم الرياضية وأساتذتها في أوروبا وأمريكا، وقد تتابع اهتمام علماء أوروبا بعد ذلك بأعمال الخيام.

ففي العام 1898 أصدر كارل بروكملن الطبعة الأولي من كتابه “تاريخ الأدب العربي”، وفيه لفت الأنظار إلي مخطوط آخر لرسالة الجبر والمقابلة في جامعة ليدن، ثم عاد في الطبعة الثانية لهذا الكتاب سنة 1943 وأشار إلي مخطوط آخر للرسالة في المكتبة الملكية بباريس، وواصل جهوده بعد ذلك في التنويه بأهمية المعادلات الرياضية التي توصل إليها الخيام في الجزء الثاني من الكتاب، وفي سنة 1925 قام دافيد سميث بإعداد دراسة تحليلية لجبر الخيام ونظرياته في الهندسة وذلك في كتابه “تاريخ الرياضيات”، وفي السنة التالية 1926 قام عالم الرياضيات “كاجوري” بدراسة نظريات الخيام الهندسية ومعادلاته الجبرية وذلك في كتابه “تاريخ الرياضة”.

تقويم "عمر" يتفوق علي التقويم الجريجوري

ولم ينته العام حتي قام عالم الرياضيات “بول” بدراسة عن الأثر الذي أحدثته معادلات الخيام والحلول التي توصل إليها في تطور علوم الرياضيات، وذلك في كتابه “تاريخ مختصر للرياضيات”، والذي صدر في لندن عام 1927.

كان جورج سارتون، أول من لفت الأنظار إلي الجانب الفلكي في شخصية الخيام حين قام بكتابة دراسة للتقويم السلطاني، الذي أعده الخيام لـ ملكشاه السلجوقي، وعقد مقارنة بين نتائج هذا التقويم والتقويم الجريجوري السائد في أوروبا، وأثبت الدقة المتناهية لتقويم الخيام وتفوقه علي التقويم الجريجوري، وسماه “تقويم عمر”، واعتبر عصر الخيام قمة تقدم المسلمين العالمي في الرياضيات، واحتلت دراساته عن الخيام صفحات طويلة من كتابه “مقدمة لتاريخ العلم”.

وفي عام 1931 قام داود قصير بإعداد بحث عن "جبر" الخيام، ونشر هذا البحث في نيويورك في نفس العام، مع ترجمة رسالته "الجبر والمقابلة" للغة الإنجليزية.