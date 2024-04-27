السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم السبت، شخصًا  بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل زوجته خنقًا بدائرة مركز أخميم.

 بداية أحداث القضية  تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مصرع المجنى عليها بعد التعدى عليها بالضرب ركلا بالاقدام وخنقها وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بين الطرفين، حيث كانت زوجته المجنى عليها تعايره بالعجز الجنسي وعد القدرة على الإنجاب، وفي يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المتهم بالتعدى عليها بالضرب وركلاً بالإقدام، ثم خنقها بيديه حتى فارقت الحياة وفر هاربًا.

وأمكن بعد تقنين الإجراءات القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات مستأنف قتل زوجته مركز أخميم المجني عليها رئيس المباحث جثة هامدة

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