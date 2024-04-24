الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لسائق قتل مواطنا وأصاب سيدة أثناء قيادته سيارة بالقاهرة

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة سائق تسبب في قتل مواطن وإصابة مواطنة أثناء سيرهما في الشارع خلال قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات بمنطقة الزاوية الحمراء بالسجن 5 سنوات.

وذكر قرار الإحالة اتهام الشاب عزت إ.، 25 سنة، محبوس، ويعمل سائق، لأنه قام بـ حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتبين أنه كان متعاطيا لمخدر الحشيش.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا «الحشيش»، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين، كما تسبب خطأ في قتل المجني عليه عماد بولس حال قيادته السيارة وسيره بالشارع.

وتابع أمر الإحالة، أن ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين، وذلك حال تعاطيه مُخدرًا إبان ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، كما تسبب خطأ في إصابة المجني عليها جملات عبد القادر حال قيادته السيارة، حال تعاطيه مخدرًا إبان ارتكابه الخطأ.

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