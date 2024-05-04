السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 في مصر للبيع والشراء في محلات الصاغة وذلك مع بداية شهر مايو ودخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة حيث يتوقع انخفاض أسعار المعدن النفيس وذلك مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بالإضافة إلى الانخفاض في سعر الأونصة العالمية.


سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 في مصر للبيع والشراء


تراجع في سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 في مصر للبيع والشراء وفي البورصة العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بالابقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية وسط تقلص التوقعات بخفض الفائدة خلال العام الجاري حيث تراجع الذهب في السوق المصري بنحو 20 جنيه للجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 3070 جنيه.

 

وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارا لتسجل نحو 2301 دولار بفعل قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي أبقت على سعر الفائدة كما هو ومن المتوقع أن تشهد أسعار المعدن النفيس مزيد من التراجعات في حالة عدم وجود توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط وجاء الأسعار في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

 

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3520 جنيه.
الشراء 3497.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3226.75 جنيه.
الشراء 3205.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3080 جنيه.
الشراء 3060 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2640 جنيه.
الشراء 2622.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2053.25 جنيه.
الشراء 2040 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1760 جنيه.
الشراء 1748.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1320 جنيه.
الشراء 1311.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024

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آخر تحديث| سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 24640 جنيه.
الشراء 24480 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.


سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2299$.
الشراء 2298$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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