ما مدى تأثير تثبيت الفيدرالى لسعر الفائدة للمرة السادسة؟.. محلل اقتصادى يُجيب

كشف أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، مدى تأثير تثبيت سعر الفائدة الأمريكية للمرة السادسة، قائلًا: “إن الفيدرالي الأمريكي في اجتماع اليوم أبقى على أسعار الفائدة كما هي على نفس المستوى 5.25% إلى 5.30%، وهو ما كان متوقعًا، لكن ما كانت تنتظره الأسواق هو متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إن كان سيبدأ هذا العام، لكن الأمر تحول لـ هل هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو الأمر الذي تمت إثارته في الأسابيع الأخيرة وأدى إلى الانخفاض الكبير في أسواق الأسهم الأمريكية”.

وأضاف أمجد عطية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، أن رفع سعر الفائدة ليس في مصلحة فقراء العالم ولا في مصلحة المواطن الأمريكي ولا في مصلحة المواطن الأجنبي ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي له دوران أساسيان في الاقتصاد الأمريكي؛ الدور الأول هو الحفاظ على أكثر قدر من التوظيف مع استقرار الأسعار، فهناك دور توظيفي متعلق بالتوظيف، وهناك دور متعلق بالتضخم.

وبين أن الفيدرالي الأمريكي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على الدور التوظيفي في مستوى متوسط، لافتًا إلى أن الثلاثة أشهر من العالم شهدت متوسط حوالي 270 ألف وظيفة ومستوى البطالة ثابت حول 3.8% لكن المشكلة الأكبر تبقى في التضخم، فالمؤشرات التي ينظر إليها الفيدرالي الأمريكي هي مؤشرات متعلقة بالإنفاق الخاص بالمستهلكين ومتعلقة بمؤشرات الأسعار