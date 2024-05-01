الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير أسواق عالمية: الفيدرالى الأمريكى قد يلجأ للتمهيد لرفع سعر الفائدة الفترة المقبلة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال الدكتور وليد الحلو، خبير الأسواق العالمية، إن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ للتمهيد لرفع سعر الفائدة الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة من معدلات التضخم المرغوب بها.

مؤشرات التضخم العالمية

وأكد الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الفيدرالي الأمريكي نجح بصورة كبيرة في السيطرة على الركود الاقتصادي الذي حدث في ٢٠٠٨ و٢٠٢٠.

وأضاف في حديثه، أنه من المتوقع عدم قدوم الفيدرالي الأمريكي على تخفيض الفائدة إلا بعد تراجع مؤشر التضخم، والأرقام الحالية لا تشير إلى احتمالية تغير سعر الفائدة الفترة المقبلة.

توقعات بخفض سعر الفائدة

وتابع: "لا توجد توقعات بخفض الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي، لذا لا نعلم ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيقوم بالمغامرة هذه المرة من أجل تخفيض سعر الفائدة أم أنه سيسير في طريقه دون تغيير ملحوظ".

وليد الحلو المراقب الققاهرة الإخبارية الفيدرالي الأمريكي قناة القاهرة الإخبارية

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