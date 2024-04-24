إحالة أوراق ممرض قتل سيدة فى الإسماعيلية للمفتى

قررت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إحالة ممرض متهم بقتل سيدة داخل منزلها وسرقة مبلغ مالي من داخل المنزل، إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في جواز إعدامه.

تفاصيل المحاكمة

استمعت المحكمة على مدار الجلسات السابقة إلى محامي المتهم، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المجني عليها وأقوال زوجها ونجلتها الذين طالبوا بالقصاص من القاتل.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى أغسطس 2023، عندما تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزي بوصول "جيهان. أ. م"، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير، إلى مكان البلاغ، وبسؤال زوجها "الشوادفى.ا.م"، 58 عامًا، موظف بهيئة الأوقاف، قال إنه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاة على ظهرها بطرقة المنزل، ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالي 300 جنيه، وأنه قرر نقلها للمستشفى لإسعافها لكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم أحدًا بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف ضباط مباحث مركز التل الكبير بسرعة إجراء التحريات، والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.

ممرض ببنك الدم

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير فى كشف لغز الجريمة والقبض على مرتكبها، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "إبراهيم. م.ا"، 28 عامًا، ممرض ببنك الدم، مقيم في البكارشة بدائرة مركز التل الكبير.

وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من القبض على المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الجريمة، وأقر خلال التحقيقات بأنه كان يمر بضائقة مالية، وأن المجني عليها كانت تتردد على محل العلافة الخاص بوالده، وكان على علم بأنها معها مبلغ مالي من جمعية وأنه قرر التخلص منها والاستيلاء على المبلغ المالي.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة ذهب للمتهمة إلى منزلها عقب خروج أولادها وزوجها، وطلب منها كوب ماء ثم باغتها وطرحها أرضًا ورطم رأسها بالأرض وتعدى عليها بمفتاح أسطوانة الغاز ثم طعنها عدة طعنات بواسطة سكين المطبخ وسرق مبلغ مالي وفر هاربًا بعد أن تأكد من مقتلها.

وبسؤال نجلة المجنى عليها تعمل طبيبة بيطرية، أقرت بأنه قبل الواقعة بيوم وضعت 2 تابلت وخاتم ذهب في الدولاب الخاص بها ولم يتم سرقتها، وبإرشاد المتهم تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الجريمة "مفتاح أسطوانة غاز، سلاح أبيض سكين.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تمت إحالته إلى محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية والتي أصدرت قرارها المتقدم.