افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية لطلاب المدارس الموهوبين بجامعة القناة

استقبل الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم، على ضوء افتتاح معرض الفنون لطلاب المدارس برحاب الجامعة، برعاية ودعم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

تفاصيل افتتاح المعرض

وافتتحت الدكتورة سهير أبوعيشة أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، معرض الفنون والمشغولات اليدوية للموهوبين من طلاب المدارس صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتعليقًا على افتتاح المعرض، أوضح الدكتور ناصر مندور، أن جامعة قناة السويس تستضيف المعرض الطلابي للموهوبين برحابها، انطلاقًا من دورها المجتمعي، ومسئوليتها تجاه أفراد المجتمع بكل فئاته وطوائفه، خاصة طلاب المدارس، مشيرًا إلى أننا نرعى الموهوبين من الجيل الصاعد، وفق توجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية المواهب الطلابية بالجامعات المصرية.



وأكد أن جامعة القناة ترعى كذلك الموهوبين من طلاب المدارس في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وتقدم لهم كل الدعم.

شاركت بالمعرض المواهب الطلابية من 20 مدرسة حكومية وخاصة تابعة لـ8 إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد الحضور بالمعروضات من أعمال الكروشيه، مشغولات الخرز، اللوحات الفنية، البورتريهات، التصوير، الوسائل التعليمية، والمجسمات للعاصمة الإدارية، والمبادرات الرئاسية الكبرى مثل " حياة كريمة"، مشغولات الأركيت، وغيرها من الأعمال الفنية التي عبرت عن مواهب الطلاب وأفكارهم المبتكرة.

وعلى مسرح جامعة قناة السويس، أقام طلاب المدارس حفلا فنيا تضمن العديد من العروض والفقرات الفنية مثل: "أوبريت تحرير سيناء، فقرات من الإنشاد الديني، القصائد الوطنية، الرقص الإيقاعي، التنورة، عرض التحطيب، البمبوطية".

أقيم المعرض والحفل الفني بحضور الدكتورة نهلة تواضروس رئيس قسم التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية، والدكتور أحمد عطيتو أستاذ التربية الفنية.

وتم تنفيذه تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.