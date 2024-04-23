شركات وهيئات بكوريا الجنوبية تسعى لضخ استثمارات في مشروعات قناة السويس

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والشركات والمؤسسات الكورية العاملة في مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجيستية، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة "سيول".

شهد اللقاء مناقشة أطر التعاون المُستهدفة في مجالات بناء وإصلاح السفن والتدريب والتحول الأخضر والتنمية المستدامة.

خلال اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للجهود الدبلوماسية المبذولة لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية من خلال إرساء قواعد عمل أكثر انفتاحا وتبني أجندة طموحة تستهدف تحقيق التواصل المباشر والفعال بين الجهات المعنية في البلدين بما يصب نحو تحقيق المصالح المشتركة ودعم الجهود التنموية.

شركات كورية تسعى لضخ استثمارات بمشروعات القناة

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على استثمار التقارب الذي تشهده العلاقات المشتركة بفتح آفاق جديدة للتعاون تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير نظم التدريب المتطورة، فضلا عن ما تتيحه الجولات الخارجية واللقاءات والزيارات المتبادلة من فرصة سانحة لمناقشة سبل جذب الاستثمارات وعقد شراكات مستقبلية مع شركات وترسانات الهيئة.

من جهته؛ أكد السفير خالد عبدالرحمن، على قوة وخصوصية العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تشهد نموًا وازدهارًا غير مسبوقين في الآونة الأخيرة في ضوء اهتمام القيادة السياسية للبلدين بتعميق التواصل وتوسيع قاعدة العمل وفتح مجالات جديدة للشراكة.

وأشار السفير خالد عبدالرحمن، إلى اهتمام كوريا الجنوبية بتفعيل التعاون مع قناة السويس باعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة الصادرات والتجارة بكوريا الجنوبية، لافتًا إلى تطلع الشركات والهيئات بكوريا الجنوبية؛ لضخ استثمارات في مشروعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة، السفير خالد عبد الرحمن السفير المصري بكوريا الجنوبية.