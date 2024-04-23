باستخدام تكنولوجيا متقدمة.. "مياه القناة" تبدأ في معالجة الصرف الصحي والصناعي

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة محافظات القناة، حرصه على تشجيع الأبحاث التطبيقية التى تساهم فى تقديم حلول مبنية على أسس علمية لتطوير الأداء والتغلب على التحديات، والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكز البحثية والاستشارية لعمل الدراسات والتصميمات وتقديم حلول فنية منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة البيئة والمجتمع بمحافظات القناة.

تفاصيل الاجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر الشركة في الإسماعيلية مع ممثلى المركز القومى للبحوث لبحث أمكانية التعاون بين شركة محافظات القناة والمركز القومى للبحوث فى تقديم مشروع بحثى فى مجال معالجة الصرف الصحى.

سمينار لشرح كيفية معالجة الصرف الصحي والصناعي

وشهدت الزيارة قيام ممثلى المركز القومى للبحوث اليوم بعمل سيمنار للكيمائيين ومديرى المحطات على مستوى محافظات القناة بمركز التدريب الاقليمى بمحطة مياه المستقبل لشرح المشروع البحثي المقترح تطبيقه بمحطات معالجة الصرف الصحى.

ملفات البحوث والتطوير

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بملف البحوث والتطوير، والتعاون مع الجهات البحثية العلمية المتخصصة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، معربا عن سعادته بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والذى يعد من أكبر التجمعات العلمية متعددة التخصصات.