"صيدلة القناة" تنظم ملتقى توظيفي ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي والبحثي السابع

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن تكريم الطلاب الأوائل والمشاركين في الأنشطة يُمثل تقديرًا للجهود التي بذلوها، ولتحفيزهم على مواصلة العمل الجاد والمثابرة في الدراسة والأنشطة الأخرى، كما يعكس الاهتمام الذي توليه كلية صيدلة للطلاب وتحفيزهم الدائم للمشاركة في الأنشطة المختلفة.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الطلابي السابع في العلوم الصيدلية، تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الصيدلة "رؤى وتحديات".

تفاصيل المؤتمر

عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

وبإشراف تنفيذي الدكتور شديد جاد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا عبد السلام أستاذ ورئيس قسم الكيمياء التحليلية ومقررة المؤتمر.

من جهته، شهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، موضحًا الهدف من عقد المؤتمرات الطلابية البحثية على مستوى الجامعة والذي يتمثل في السعي نحو تعزيز وعي الطلاب بدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة بكافة المجالات.

وكذلك تشجيع الطلاب على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة، وفهم تحدياتها وفرصها، مع صقل مهارات البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب، من خلال تبادل الرؤى والتحديات بالذكاء الاصطناعي، وتحفيز التفاعل والتعاون بين الطلاب والمهتمين بمجال الصيدلة والذكاء الاصطناعي ؛ لمواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في مجال الصيدلة بمنهجية الاستدامة.

تسليط الضوء على دور كلية الصيدلة في صحة الغذاء

و تسليط الضوء على دور كلية الصيدلة في صحة الغذاء من خلال الذكاء الاصطناعي، ودور البحث العلمي في تطوير طرق التشخيص والعلاج بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المرتبطة بالصيدلة والذكاء الاصطناعي، وتوعية الطلاب بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين صناعات الدواء بمنظور الاستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أنه تم خلال المؤتمر تنظيم الملتقى التوظيفي الرابع، تحت إشراف الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الملتقى التوظيفي للكلية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر لقاء حواري مع الدكتور محمد نوح مدير عام الأبحاث والتطوير بشركة ايبيكو للادوية تحت عنوان "صناعة الدواء المصري - فرص وتحديات" وخلالها تم متابعة آخر التطورات في مجالات التصنيع الدوائي.

كما قدم الدكتور عبد الرحمن السيد المدير الأقليمي لشركات سبلنديد فارما بعنوان Skills required for pharmacy students، تناول فيها المهارات اللازمة لدى الصيدلي لتمكنه من الإلتحاق ومواكبة سوق العمل، كما قام الطالب محمد أيمن بتقديم محاضرة توعوية عن مكافحة الإدمان بعنوان حياة في أزمة.

شارك بالمؤتمر 9 أبحاث علمية مُمثله لجميع الأقسام العلمية بالكلية، كما تم إجراء بعض الأبحاث في المعامل البحثية للأقسام العلمية وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالاقسام المختلفة.

توصيات المؤتمر

وقد خرج المؤتمر الطلابي السابع لكلية الصيدلة بالتوصيات التالية:

• تشجيع التواصل والتعاون بين الطلاب والمهتمين بالصيدلة والذكاء الاصطناعي لتبادل الخبرات والمعرفة.

• تعزيز مهارات البحث العلمي والابتكار بين الطلاب من خلال استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصيدلة وتحديد التحديات والفرص.

• دعم الطلاب في اتخاذ دور فعّال في البحث والابتكار لتطوير التكنولوجيا الصيدلانية بمنهجية الاستدامة.

• توعية الطلاب بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين صناعات الدواء بمنظور الاستدامة.

• تشجيع المشاركة في الأنشطة الطلابية المرتبطة بالصيدلة والذكاء الاصطناعي.

• دعم البحث العلمي لتطوير طرق التشخيص والعلاج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• إطلاق مبادرات لتحفيز وتشجيع الطلاب على الاهتمام بمواضيع الصيدلة والذكاء الاصطناعي.

• عقد دورات تدريبية وورش عمل لتعليم الطلاب كيفية استخدام التقنيات الذكية في تحليل البيانات الصيدلانية وتطوير الأدوية.

• تشجيع المشاركة في المسابقات والفعاليات الطلابية التي تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة.

• عقد جلسات نقاش وورش عمل حول دور البحث العلمي في تطوير طرق التشخيص والعلاج باستخدام التقنيات الذكية في الصيدلة.

الأبحاث التي تم عرضها تناولت تحضير الأدوية باستخدام تقنية النانو لزيادة فاعليتها

وأفاد الدكتور شديد جاد أن الأبحاث التي تم عرضها تناولت تحضير الأدوية باستخدام تقنية النانو لزيادة فاعليتها، واكتشافات فريدة عن مواد لها تأثير مضاد للكائنات الدقيقة بأنواعها المختلفة سواء بكتيريا أو فيروسات أو فطريات كما شملت أيضا أبحاث الكيمياء الخضراء.

وتميز مؤتمر كلية الصيدلة هذا العام بوجود معرض لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر والتي قام بعملها منذ بداية الأفكار والتحضير وتصميم مواد الدعاية الطبية للمستحضرات والتنفيذ، عن طريق الطلاب أنفسهم تحت إشراف الدكتور شديد جاد والدكتور محمد الطحان؛ لتحقيق هدف رئيسي هو تدريب الطلاب علي مشاريع قابلة للتنفيذ وتحفيز الطلاب على تنفيذ أفكارهم والتخطيط لمستقبلهم.