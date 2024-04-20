عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

شهدت عزبة السويدات نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، ارتفاعًا مفاجئًا لمنسوب مياه ترعة، وعلى الفور تحركت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، لخفض منسوب الترعة.

تفاصيل ارتفاع منسوب المياه في ترعة بالقنطرة غرب

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون، محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بلاغًا بارتفاع منسوب مياه الترعة بعزبة السويدات التابعة لقرية أبوخليفة، نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب. وبالعرض على السيد الوزير المحافظ، أمر سيادته بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع حدوث أزمة بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتم توجيه الحماية المدنية ومديرية الرى ومركز ومدينة القنطرة غرب وكل الجهات المعنية، وتم التحرك سريعًا لمكان البلاغ، وتم تخفيض منسوب المياه بواسطة معدات مديرية الرى، وتقوية الجسر بجانب الترعة لمنع حدوث أزمة بإمكانيات الوحدات المحلية لمركز ومدينة وقرى القنطرة غرب بوجود رئيسها، وتم تأمين منازل المواطنين والأراضي الزراعية.

المحافظ يشيد بطريق التعامل بزيادة منسوب المياه وبناء جسر

وأشاد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة الاستجابة للحادث أثناء متابعته عملية بناء الجسر من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف فى الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم، بتنفيذ إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض (دون ترخيص) على مساحة ٢٥ مترًا، بنطاق قرية سرابيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، أمس الخميس، بحملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق بنطاق الحي، وذلك بتعاون قسم الإشغالات والإدارة الهندسية بحملة لإزالة كل الإشغالات، التي من شأنها تعطيل حركة المارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإزالة كل الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات عن إزالة الجراچات والمعوقات بمنطقة التطوير بالمنطقة الخامسة.

وعلى جانب آخر، تم رصد بناء سور مخالف دون ترخيص أمام أحد المحال، بالشارع الفاصل بين منطقة السابعة وأرض الجمعيات، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كل القطاعات، لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد

قامت الوحدة المحلية لقرية فنارة المحجر، التابعة لمركز ومدينة فايد، الخميس، بتنفيذ إزالة فورية وفك شدة خشبية لصبة دور ثان علوي (بدون ترخيص) على مساحة ١١٠ أمتار، بنطاق قرية فنارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.