"لأنهم يستحقون الحياة".. شباب ورياضة الإسماعيلية تنظم احتفالية يوم اليتيم

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، انطلاق احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور للاحتفالية

وذلك بحضور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤمن عبد الرحيم مندوب وزارة الشباب والرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة.

تفاصيل احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"

وبدأت الاحتفالية بالتزامن مع إطلاق البداية من قِبَل الوزير بمشاركة ١٥٠ طفل وطفلة من الأيتام المترددين على مركز شباب السلام، وكذلك أطفال دور الأيتام بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات المركز في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة عروض من الألعاب التوضيحية للأطفال، والألعاب الرياضية المختلفة، وألعاب العرائس، بالإضافة إلى الألعاب الكشفية من قِبل الفِرق الكشفية بالمركز، واُختُتِمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الأطفال.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة افتتح انطلاق الاحتفاليات بمراكز شباب الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس.

المشروع القومي “ها أنا أحقق ذاتي”

تأتي هذه الاحتفالية في إطار المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" الذي يهدف إلى دمج جميع فئات المجتمع وتعزيز قدراتهم من خلال الرياضة.

أهداف المبادرة

كما تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رعاية الأيتام وتوفير فرص لاستكشاف مواهبهم الرياضية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتعكس التزام وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية بدعم الشباب ورعاية الأيتام، وتعزز دور الرياضة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاحتفالات التي تنظمها مديرية الشباب حيث نظمت عدد من الاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك في مختلف مراكز الشباب بالإسماعيلية.