إعلان جوائز المؤتمر السنوي السابع للبحوث الطلابية بـ"علوم القناة"

عقدت كلية العلوم جامعة قناة السويس، مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية بمدرج 1 بمبني المكتبة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل المؤتمر

وتضمن المؤتمر عروض تقديمية وملصقات لـ50 بحثا، كما تم تقديم عدد من المحاضرات الهامة للطلاب، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين علميًا وفنيًا.

وفي نهاية المؤتمر، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز مؤتمر البحوث الطلابية السابع 2024 والتي جاءت كالتالي:

- العروض الشفوية (العلوم البيولوجية): حصل على المركز الأول الطالب إبراهيم أحمد دسوقي، وجاءت في المركز الثاني الطالبة هلا حسني حسن، أما المركز الثالث فحصلت عليه الطالبة رغدة محمد سعد

وبالمركز الرابع جاءت الطالبة أميرة يوسف سالم.

- أما عن جوائز العروض الشفوية في مجال العلوم الطبيعية والجولوجية فجاءت كالتالي: بالمركز الأول الطالب بلال وليد، وبالمركز الثاني فريق مكون من 5 طلاب هم: الطالب محمد أحمد عبدالعظيم، الطالبة هاجر عبدالمنعم محمود، الطالب محمد خالد عبدالقادر، والطالبة ميرنا صلاح محمد، والطالب زياد راتب عبدالرحمن، بينما فاز بالمركز الثالث فريق مكون من ثلاثة طلاب هم: الطالب علي عربي، والطالبة يارا فتوح، والطالب رودان محمد، فيما حصلت على المركز الرابع نوران سعيد سليمان.

أما عن جوائز أفضل البوسترات فحصلت على المركز الأول علياء سعيد فؤاد، وجاء المركز الثاني مناصفة بين الطالبة سلمى يوسف، والطالبة منة ورداني، وحصلت على المركز الثالث الطالبة أميرة عادل عزت، كم جاء في المركز الثالث مكرر الطالب محمد أحمد عبد العظيم، وحصل على المركز الرابع الطالبة ريم أيمن، والطالب مازن صلاح الدين، وأخيرًا جاء في المركز الخامس الطالب محمد وليد، والطالبة آمنه عبدالسلام.