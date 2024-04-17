الأربعاء 17 أبريل 2024
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محافظات

سكرتير عام الإسماعيلية يتابع خفض أسعار الخبز الحر بالمخابز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر في كل مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بمراقبة الأسعار والتأكد من خفض أسعار السلع بنسب وخاصة الدقيق، وذلك بعد خفض سعر الطن، حيث إنه من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يستغني عنها المواطن، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمراقبة أسعار وأوزان الخبز الحر.

جاء ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مدير التموين والتجارة الداخلية، مباحث التموين، مديري إدارات التموين الخارجية بالمراكز والمدن، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ضرورة خفض أسعار رغيف الخبز السياحي وتحديد وزنه والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه، نظرًا لخفض أسعار طن الدقيق.

خريطة للمخابز الحرة لخفض الأسعار 

وأكد السكرتير العام للمحافظة أنه سيتم التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظة، حيث سيتم إعداد خريطة للمخابز الحرة على مستوى كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ من أجل بدء الحملات الرقابية المكثفة عليها حتى يتم التأكد من خفض أسعار رغيف الخبز السياحي والوزن المناسب والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه، هذا إلى جانب التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي، وستتم معاقبة ومحاسبة المخابز غير المعلنة عن الأسعار والأوزان المناسبة للرغيف ونسبة التخفيض.

كما عرض رئيس شعبة المخابز بالمحافظة بعض المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز فيما يتعلق بقطع الكهرباء أثناء فترة ذروة العمل بالمخابز.

وأشار السكرتير العام إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، بأن تكون أوقات تخفيف الأحمال الكهربائية عن المخابز عقب الساعة الثالثة عصرًا.

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