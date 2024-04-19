صحة الإسماعيلية: فحص 20 ألف 490 مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وصحة المرأه

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم فحص 10 آلاف و600 مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و9 آلاف و890 مواطنة بمبادرة صحة المرأة بإجمالي 20 ألفا و490 مواطنا من خلال 54 فريقا وذلك في الفترة من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وحتى اليوم.

يأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فحص الأمراض المزمنة بمقر ديوان عام مديرية الصحة بالإسماعيلية

وأجرت وكيل وزارة الصحة، فحص الأمراض المزمنة بمقر ديوان عام مديرية الصحة ضمن أعمال فريق المبادرة اليومي بفحص العاملين بالهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية المختلفة لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، إلى جانب الفرق الثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بجهود الفرق الطبية المتنقلة والثابتة للمبادرة وما تم تحقيقه من مستهدف من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وحتى الآن، بالتواجد أمام دور العبادة والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، فضلا عن خدمات التوعية لفريق المشاركة المجتمعية لتعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من خدمات «مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلى، والتعريف بمبادرات صحة المرأة والأم والجنين ومبادرة السمعيات لحديثي الولادة.

