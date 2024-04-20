دمياط تُبهر سفراء 14 دولة بزيارة مميزة تعزز سياحة القناة

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور محمد رفعت محمد السعيد زرمبة، مدرس الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق؛ لتمثيله المشرف للجامعة خلال مشاركته في الزيارة التي قام بها السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وسفراء وقائمين بأعمال 13 دولة لاتينية معتمدين بالقاهرة، وسفير كندا إلى مدينة دمياط.

تاريخ دمياط في محاضرة للطلاب

وألقى الدكتور محمد رفعت محاضرة تحمل عنوان "دمياط.. تاريخيًا وثقافيًا"، تناول خلالها عرض لتاريخ دمياط في العصور القديمة والحديثة، جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي أقيم على هامش الزيارة.

وتابع مندور أن مثل هذه المشاركات المهمة تثري خبرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وتمثل إضافة جيدة لهم، كما تؤكد على تميزهم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد رفعت عن بالغ سعادته لتكليف الدكتور ناصر مندور له للمشاركة في هذا الحدث المهم، شاكرًا رئيس الجامعة على دعمه الملموس لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وجاءت زيارة مساعد وزير الخارجية إلى محافظة دمياط في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والثقافة، بهدف إبراز جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها حاليًا، وبخاصة خطط تمكين المرأة والارتقاء بمستواها ومبادرة حياة كريمة وغيرها.

اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بـ"الأعلى للجامعات"

واستضافت جامعة قناة السويس اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.

كما جاء الاجتماع برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم، رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وبحضور لجنة التخطيط من علماء مصر في مجال العلوم ‏الأساسية، ولجنة المكتب من عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية المناظرة.

تفاصيل الاجتماع

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور، برئيس اللجنة وأعضائها، معربًا عن تقديره عقد اجتماع اللجنة في رحاب جامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة التي بدأت بها الجامعة، ويقع عليها عبء كبير في متابعة التطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتقديم كل المساهمات الأكاديمية لمختلف التخصصات الأخرى.

كما عرض الدكتور ناصر مندور، لإنجازات الجامعة في الفترة الأخيرة، التي شهدت افتتاح صرح علمي جديد، وهو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، التي تخطو الآن عامها الثاني بثماني كليات و13 برنامجا دراسيا.

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس يدرس بها 46 ألف طالب وطالبة في 17 كلية وثلاثة معاهد عليا، مؤكدًا أن جميع القطاعات ممثلة، مشيرًا إلى اكتمال كليات القطاع الطبي بافتتاح كلية العلاج الطبيعي هذا العام، موضحًا أن الجامعة لديها مقران بالجامعة القديمة والجديدة.

كما حرص الدكتور محمد سعد زغلول على الترحيب باللجنة الموقرة التي تضم كوكبة من علماء مصر الأجلاء، مؤكدًا أن تقدم ونمو البحث العلمي أصبح أولوية تضعها الدولة المصرية ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقدمت الدكتورة مها فريد كلمة رحبت خلالها باللجنة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها جامعة قناة السويس لجنة قطاع العلوم الأساسية.

من جانبه، أعرب الدكتور عصام خميس، رئيس اللجنة، عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة قناة السويس، بمشاركة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية، من أجل تحديث المسار الأكاديمي للطلاب بعد التخرج.

كما وجه الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية.

وعرض رئيس لجنة القطاع لتقييم الأداء العلمي خلال الـ14 عاما الأخيرة، مشيرًا إلى تميز الجامعة خاصة في قطاع العلوم، فضلا عن مناقشة تصنيف جامعة قناة السويس، وتوفير مختلف السبل والإجراءات لنشر ثقافة رفع هذا التصنيف، وعرض لـ"بانوراما مخرجات النشاط ‏البحثي والتصنيف الدولي لجامعة قناة السويس".

ثم بدأت بعد ذلك مناقشة أعمال اللجنة الهامة ‏المتنوعة، فيما يخص اللوائح واعتماد البرامج الجديدة للجامعات المصرية.‏