الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

الشرطة البريطانية تعتقل 45 شخصا حاولوا منع ترحيل مهاجرين إلى رواندا

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

اعتقلت الشرطة البريطانية 45 شخصًا، أمس الخميس، خلال محاولة محتجين منع إخراج مهاجرين من أماكن إقامتهم المؤقتة مع بدء السلطات إجراءات ترحيلهم إلى رواندا.

وطوّق عشرات الأشخاص حافلة يعتقد أنّها كانت متّجهة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فندق في منطقة بيكهام إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية في ميناء بورتلاند في دورست، بعدما استأجرتها السلطات لاستيعاب مئات المهاجرين.

وجرى تنظيم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد لمنع شرطة الهجرة من توقيف مهاجرين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي بيكهام، تحركت الشرطة لتفريق محتجين مقنّعين بغالبيتهم شكلوا سلسلة بشرية حول حافلة ووضعوا دراجات مستأجرة تحت عجلاتها لمنعها من التحرك.

وقال أدي أديلكان، نائب مساعد مفوض شرطة لندن إنه "تم اعتقال 45 شخصًا واحتجازهم لدى الشرطة لارتكابهم جرائم من بينها عرقلة طريق سريع وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على الشرطة".

وغادرت الحافلة مكان الواقعة بدون سبعة مهاجرين كانوا على متنها، بحسب المتظاهرين.

كما أدت إجراءات مماثلة في مارغيت بجنوب شرق بريطانيا، الأربعاء، إلى منع نقل مهاجرين إلى "بيبي ستوكهولم".

وندد وزير الداخلية جيمس كليفرلي بأولئك الذين يسعون إلى وقف عمليات إبعاد المهاجرين، قائلًا على منصة "إكس" إن "إيواء المهاجرين في الفنادق يكلف دافع الضرائب البريطاني ملايين الجنيهات يوميًا".

وأضاف: "لن نسمح لهذه المجموعة الصغيرة من الطلاب الذين يريدون الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بمنعنا من القيام بما هو صحيح للشعب البريطاني".

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