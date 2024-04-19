ضبط 3 منشآت مخالفة لتجارة الأسمدة والمبيدات في الإسماعيلية

شنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، حملة بالتعاون مع مباحث إدارة شرطة المسطحات المائية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط ٣ منشآت بدون ترخيص لتجارة الأسمدة والمبيدات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تنفيذًا لتوجيهات السيد مرزوق القصير، وزير الزراعة، واللواء أركان حرب شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، بضرورة محاربة الفساد بالمنظومة الزراعية.

جرت الحملة بحضور كلًا من رئيس قسم الرقابة على الأسواق والمبيدات، وقسم الرقابة على الأعلاف، ورئيس قسم الرقابة على الأسمدة.

محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلى لموسم 2024

كان تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بدء استلام القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤ بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير التموين، ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق.

زراعة ٣٨ ألف فدان قمح بالإسماعيلية

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ حوالي ٣٨ ألف فدان.

وأكد "بشارة" ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه بشارة رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح.

حافز إضافي لتوريد أردب القمح

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٠٠٠ جنيه درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراطا، و١٩٠٠ جنيه درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.