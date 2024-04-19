حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف فى الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم، بتنفيذ إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض (دون ترخيص) على مساحة ٢٥ مترا، بنطاق قرية سرابيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، أمس الخميس، بحملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق بنطاق الحي، وذلك بتعاون قسم الإشغالات والإدارة الهندسية بحملة لإزالة كافة الإشغالات التي من شأنها تعطيل حركة المارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات عن إزالة الجراچات والمعوقات بمنطقة التطوير بالمنطقه الخامسة.

وعلى جانب آخر، تم رصد بناء سور مخالف دون ترخيص أمام أحد المحال، بالشارع الفاصل بين منطقة السابعة وأرض الجمعيات، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد

قامت الوحدة المحلية لقرية فنارة المحجر، التابعة لمركز ومدينة فايد، الخميس، بتنفيذ إزالة فورية وفك شدة خشبية لصبة دور ثاني علوي (بدون ترخيص) على مساحة ١١٠ أمتار، بنطاق قرية فنارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.