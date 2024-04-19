انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي العاشر لكلية الطب البيطري بـجامعة قناة السويس

انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابي العاشر لكلية الطب البيطري بـجامعة قناة السويس، تحت عنوان" دور الطب البيطري في التنمية المستدامة والتحديات المعاصرة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".

عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، شارك في المؤتمر الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

جاء المؤتمر - بإشراف تنفيذي الدكتورة أمينة علي دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. والدكتورة هبة سيد المحلاوي مقرر المؤتمر والمدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

محاور المؤتمر

تناول المؤتمر عدة محاور شملت “تنمية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض وحماية البيئة- التطبيقات الحديثة في التشخيص البيطري المعملي والإكلينيكي - الرؤية المستقبلية للأمن الغذائي والحماية من الأمراض المشتركة- الجراحات البيطرية وتعزيز الكفاءة التناسلية للحيوانات”.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تنمية ثقافة البحث العلمي للطلاب وتعزيز المهارات البحثية والحث على الإبداع والابتكار وغرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي بين الطلاب ومختلف أقسام الكلية وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر نتاج الطلاب العلمي والإبداعي ودمج الطلاب في الخطة البحثية للجامعة من خلال رؤية مصر 2030.

‘ضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية وتشجيع الطلاب على مواكبة المستجدات المتلاحقة في سوق العمل والتوعية بأهداف ومحاور رؤية مصر 2030، وحث الطلاب علي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

شارك في المؤتمر 150 طالبًا من خلال 36 مجموعة بحثية.

فوز وتصعيد 8 مجموعات بحثية

وأسفرت النتائج عن فوز 8 مجموعات بحثية، وتصعيدها للمشاركة في مؤتمر الجامعة الطلابي والذي يعقد في مايو القادم.

كما حصل طلاب برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية على ثلاثة مراكز أولى، بالإضافة إلى طلاب مرحلة البكالوريوس العام.

وفي ضوء الخدمات التى يقدمها الطب البيطري للمجتمع والبيئة، قام الطلاب تحت إشراف كلا من قسم الأدوية والطفيليات والفيسيولوجي والجراحة، بتقديم أبحاث علمية حول دور الطب النباتي في نظام الرعاية الصحية، والتعرف على أنواع منها لها خصائص طبية وآثار مفيدة؛ للاستفادة منها بأفكار جديدة لحل مشكلة الكلاب الضالة بطرق مبتكرة وآمنة، ومكافحة الطفيليات بدون أي أضرار للإنسان والحيوان والبيئة.

كما قام الطلاب بدراسة بعض المواد المحسنة للنكهات وتأثيرها علي الفئران ومن ثم على الإنسان، واستخدام أدوية لتقليل الألم في الحيوانات بعد العمليات الجراحية.

وأشاد المحكمون بأداء الطلاب والمجهود المبذول في الأبحاث، وفوائدها للمجتمع والبيئة.

وتضمن المؤتمر محاضرات تعريفية للطلاب بالخدمات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعلى هامش المؤتمر - شارك 22 عارض وعارضة بمختلف منتجاتهم اليدوية في معرض للحرف اليدوية والتراثية ال32.