"تربية رياضية قناة السويس" تختتم المعسكر الكشفى الأول

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من تنفيذ المعسكر الأول لمقرر التربية الكشفية والخدمة العامة، الذي أُقيم خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة بالمستوي الرابع بكلية التربية الرياضية.

جاء المعسكر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد غنيم، أستاذ تدريب المبارزة ورئيس قسم المنازلات والقائم بتدريس مقرر التربية الكشفية بالكلية.

أهداف المعسكر

ويهدف المعسكر إلى تطبيق المعارف والمهارات التي تمت دراساتها بمقرر التربية الكشفية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024.

وشمل المعسكر مشروع الخدمة العامة والطهي الخلوي، بالإضافة إلى الرحلة الخلوية وإقامة نماذج وكادجات كشفية وورش عمل وندوات تثقيفية.

حضر الفعاليات القائد سعيد خليفة، رئيس جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية، والقائد تغريد جلال ،رئيس جمعية المرشدات بالإسماعيلية، وقائد مجموعة القدس الكشفية محمد عبدالفتاح. والقائد إسماعيل محمود، مدرب منتخب الجامعة، وابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

جامعة قناة السويس تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بـ"الأعلى للجامعات"

استضافت جامعة قناة السويس اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.

كما جاء الاجتماع برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم، رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وبحضور لجنة التخطيط من علماء مصر في مجال العلوم ‏الأساسية، ولجنة المكتب من عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية المناظرة.

تفاصيل الاجتماع

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور برئيس اللجنة وأعضائها، معربًا عن تقديره عقد اجتماع اللجنة في رحاب جامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة التي بدأت بها الجامعة، ويقع عليها عبء كبير في متابعة التطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتقديم كافة المساهمات الأكاديمية لمختلف التخصصات الأخرى.

وعرض الدكتور ناصر مندور إنجازات الجامعة في الفترة الأخيرة، التي شهدت افتتاح صرح علمي جديد، وهو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، التي تخطو الآن عامها الثاني بثماني كليات و13 برنامجا دراسيا.

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس يدرس بها 46 ألف طالب وطالبة في 17 كلية وثلاثة معاهد عليا، مؤكدًا أن جميع القطاعات مُمثلة، مشيرًا إلى اكتمال كليات القطاع الطبي بافتتاح كلية العلاج الطبيعي هذا العام، موضحًا أن الجامعة لديها مقران بالجامعة القديمة والجديدة.

كما حرص الدكتور محمد سعد زغلول على الترحيب باللجنة الموقرة التي تضم كوكبة من علماء مصر الأجلاء، لافتًا إلى أن تقدم ونمو البحث العلمي أصبح أولوية تضعها الدولة ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقدمت الدكتورة مها فريد كلمة رحبت خلالها باللجنة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها جامعة قناة السويس لجنة قطاع العلوم الأساسية.

من جهتها؛ أعرب الدكتور عصام خميس، رئيس اللجنة، عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة قناة السويس، بمشاركة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية؛ من أجل تحديث المسار الأكاديمي للطلاب بعد التخرج.

كما وجه الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية.

وعرض رئيس لجنة القطاع لتقييم الأداء العلمي خلال الـ14 عاما الأخيرة، مشيرًا إلى تميز الجامعة خاصة في قطاع العلوم، فضلا عن مناقشة تصنيف جامعة قناة السويس، وتوفير مختلف السبل والإجراءات لنشر ثقافة رفع هذا التصنيف، وعرض لـ"بانوراما مخرجات النشاط ‏البحثي والتصنيف الدولي لجامعة قناة السويس".

وبدأت بعد ذلك مناقشة أعمال اللجنة الهامة ‏المتنوعة، فيما يخص اللوائح واعتماد البرامج الجديدة للجامعات المصرية.‏