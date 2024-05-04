سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

يتسائل المواطنون عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 4-5-2024 في مصر، وذلك مع بداية شهر مايو واقتراب دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصري، ووجود سيولة دولارية في البنوك المصرية والتي تساهم في ارتفاع قيمة الجنيه، وذلك عقب أيام فقط من وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ820 مليون دولار.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 4-5-2024 في مصر

يتابع "الدستور" تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 4-5-2024 في مصر وفقًا لتحديثات لوحة العملات الأجنبية في كافة البنوك المصرية على مدار اليوم، والتي تعتمد في تحديثها على مدى مبدأ العرض والطلب.

وجاءت أسعار الصرف في البنوك المصرية كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47:85 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47:81 جنيه للشراء و47:91 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47:81 جنيه للشراء و47:91 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الاسكان عند مستوى 47:82 جنيه للشراء و47:92 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47:90 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47:82 جنيه للشراء و47:92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.81 جنيه للشراء و47.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.24 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.91 جنيه للشراء و60.05 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.77 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 155.46 جنيه للشراء و156.06 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 13.04 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.