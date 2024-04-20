ختام معرض وحفل الأنشطة التربوية لمديرية التعليم بالإسماعيلية

أقيم اليوم السبت، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية السنوي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، في مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث تحت إشراف الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي نظمته ولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بمشاركة جميع توجيهات الأنشطة التربوية والتعليم الفني وتوجيهات المواد الدراسية، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أبرز حضور حفل ختام الأنشطة التربوية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

وذلك بحضور المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، ومقرر المجلس القومي للمرأة، ممثل منطقة الوعظ الأزهرية بالإسماعيلية، ممثل الكنيسة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكيل مديرية التربية والتعليم ومدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعدد كبير من قيادات التربية والتعليم.

افتتاح المعرض السنوي للأنشطة

وخلال الاحتفال، تم افتتاح المعرض السنوي لأنشطة الطلاب بالمدارس والذي يضم كافة منتجات الأنشطة في جميع المجالات والابتكارات من الفنية والمشغولات اليدوية التي نفذها الطلاب.

تفاصيل حفل الأنشطة التربوية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

كما تضمنت فقرات الحفل تقديم عروض رياضية استعراضية وفقرات شعرية وعروضًا فنية وغنائية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من عدة مدارس منها القومية العربية الخاصة عربي ولغات، التحرير الخاصة، مدرسة هيئة قناة السويس، العبور الرسمية للغات بإدارة القنطرة شرق، الإعلام المتميزة للغات، صفية زغلول الإعدادية، السلام الرسمية للغات، الطائف الرسمية للغات، الزهور الثانوية بنات، ١٦ أكتوبر الإعدادية بنين، ومدرسة الإسماعيلية الرسمية الثانوية بنين.

فقرات فنية وسمسم في حفل الأنشطة التربوية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

وقدمت مدرسة القومية العربية الخاصة بالمحافظة عدة فقرات فنية وسمسمية التي تمثل تراث محافظة الإسماعيلية، هذا إلى جانب أوبريت أم الشهيد والذي قدمته مدرسة الإعلام.