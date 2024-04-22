انطلاق أولى فعاليات المنتديات التمهيدية لبرلمان الشباب والشيوخ بالإسماعيلية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أولى فعاليات المنتديات التمهيدية لبرلمان الشباب والشيوخ استعدادًا للمشاركة في منتدى برلمان شباب القناة بمحافظات "بورسعيد- السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء" بمركز شباب الزغابة التابع لفرع مركز الإسماعيلية.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب وإعداد وتأهيل الشباب المشارك لمواجهة تحديات العصر ووالتعرف على إنجازات الدولة المصرية استنادًا على عدة محاور" حياة كريمة - المشروعات القومية للدولة المصرية - تحديات ورؤى الوضع الإقتصادى المصرى" حيث أدار ورش العمل محمود عسل مدرب معتمد وزارة الشباب والرياضة بحضور ياسر أبوخشم رئيس مجلس إدارة المركز.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف كابتن خالد حسين عوض الله مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وتنفيذ السادة مشرفي النشاط بالإدارة محمد شاهين وعبير السيد.

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أنشطة وندوات متنوعة

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله|.

لقاء حواري تحت عنوان “كوكب الأرض وسبل الحفاظ عليه”

نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح حوار بعنوان كوكب الأرض وسبل الحفاظ عليه من أجل بيئة نظيفة بمناسبه الاحتفال باليوم العالمى للأرض أدار الحوار عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة تحدث عن كوكب الأرض، قائلا إن هو الكوكب الوحيد المعروف بوجود حياة عليه لذا يوجد الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها وهى الحفاظ على المياه وتجنب الاستهلاك المفرط لها توفير الطاقة، زراعة شجرة واكثر، المشى واستخدام الدراجة، الحد من استخدام المواد الخطرة وتوليد النفايات الخطرة٠ كان ذلك في مكتبة على الراعى بالرياح

يوم الأرض والبيئة للتحذير من تغيرات المناخ في بيت ثقافة التل الكبير

وفي بيت ثقافة التل الكبير اقيم حوار ثقافى بعنوان يوم الارض والبيئة وخطر تغير المناخ ضمن خطة التحسن البيئى بالفرع بموقع التل الكبير تحت إشراف ا. اميرة الجاويش مديرة الموقع

كما قدم نادى ادب قصر ثقافة الاسماعيلية مناقشات نقديه حول مجموعه من اعمال الشاعر احمد عليوه يتناولها ضيوف المنصه الدكتور حمدي سليمان جمال حراجي،ادارة الندوة الشاعر امام عبد العزيز بحضور لفيف من شعراء الإسماعيليه.

كما نظم مكتبة حي السلام الثقافية مجلة حائط بعنوان أهمية القراءة بمناسبة من الاحتفال باليوم العالمي للكتاب.

قامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع دار المصطفى للأطفال بعمل ورشة رسم بعنوان "الأزهار"، وقام الأطفال برسم مجموعة من الأزهار، تنفيذ هند نجاتي مديرة المكتبة.