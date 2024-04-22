الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: إحلال وتجديد وتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي بـ3 محافظات

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن استمرار تنفيذ خطة عمل الشركة من أعمال إحلال وتجديد وتطوير لعدد من مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال تلك الفترة، والتأكيد من رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة فى المواعيد المحددة طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الاحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مؤكدا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلي مستويات الجودة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن محطات رفع الصرف الصحى الجديدة التى تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن الشركة فى إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة سواء فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أننا تعاملنا مع عدة أعطال وبلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ والعمل على إصلاحها.

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