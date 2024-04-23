خليه يعفن.. أهالي الإسماعيلية يسيرون على خطى البورسعيدية ويقاطعون الأسماك: المقاطعة ثقافة

دشن عدد من أهالي محافظة الإسماعيلية حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها.

وأكد عدد من المواطنين استمرارهم في حملة مقاطعة شراء الأسماك بالإسماعيلية، لحين عودة أسعارها بشكل طبيعي دون مبالغة التجار، مشيرين إلى أن الأسماك بمحافظة الإسماعيلية أغلبها تخرج من قناة السويس ورغم ذلك أسعارها أغلى من المحافظات الأخرى، لذلك دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحملة والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

تفاعل المواطنين مع حملة مقاطعة الأسماك

وقال إسلام نبيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بداية من اليوم مقاطعة في محافظة الإسماعيلية للأسماك بجميع أنواعها حتى تعود الأسعار إلى الطبيعي، المقاطعة في بورسعيد ودمياط حققت نجاح باهر.

وكتبت إحدى الصفحات الشهيرة بالإسماعيلية: "حملة أبناء محافظة #الإسماعيلية وكل المحافظات لمقاطعة الأسماك.. مقاطعة شراء السمك لمدة أسبوع أسباب الحملة ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق بشكل خرافي، الحملة تبدأ من يوم ٤/٢٢ ولمدة أسبوع قابل للزيادة لحين نزول السعر لكي يصبح في متناول الجميع، سردين إيه اللي بـ١٥٠ج، شبار اية اخضر اية ٢٠٠ج السبيا والجمبرى بقى من المحرمات، بورسعيد سبقتنا والأسعار نزلت 20٪ في أول يوم.. إحنا عندنا بحر أبيض وبحر متوسط وقناة السويس وبحيرات ومزارع أسماك.. مقاطعة للسمك لمدة أسبوع لحين تحسن الأسعار".

وكتب سمير عصام: "المقاطعة ثقافة.. خليه يعفن.. بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك والمأكولات البحرية في بورسعيد والإسكندرية يا ريت نبدأ في الإسماعيلية حملة لمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع تحت شعار (خليه يعفن) مش هنموت لو مأكلناش سمك لمدة أسبوع".

ولاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين على مقاطعة شراء الأسماك لحين عودتها لأسعارها الطبيعية بعد الزيادة الكبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية.