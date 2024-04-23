الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تستعد للمشاركة في منتدى برلمان شباب القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ثاني لقاءات المنتديات التمهيدية لبرلمان الشباب والشيوخ، إستعدادا للمشاركة فى منتدى برلمان شباب القناة بمحافظات "بورسعيد- السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء" بمركز شباب القنطرة شرق التابع لفرع القنطرة شرق.

إعداد وتأهيل الشباب المشارك لمواجهة تحديات العصر

يهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب وإعداد وتأهيل الشباب المشارك لمواجهة تحديات العصر والتعرف على إنجازات الدولة المصرية استنادا على عدة محاور" حياة كريمة - المشروعات القومية للدولة المصرية - تحديات ورؤى الوضع الإقتصادى المصرى" حيث أدار ورش العمل الدكتور باسم المغربي أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس بحضور كابتن خالد حسين عوض الله مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وأسماء محمد رئيس فرع المديرية بالقنطرة شرق.

يأتى هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية، وإشراف كابتن خالد حسين عوض الله مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وتنفيذ السادة مشرفي النشاط بالإدارة.

 "شباب ورياضة" الإسماعيلية تنظم احتفالية يوم اليتيم

كانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت انطلاق احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية. 

 وذلك بحضور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤمن عبد الرحيم مندوب وزارة الشباب والرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة.

تفاصيل احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"

وبدأت الاحتفالية بالتزامن مع إطلاق البداية من قِبَل الوزير بمشاركة ١٥٠ طفل وطفلة من الأيتام المترددين على مركز شباب السلام، وكذلك أطفال دور الأيتام بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات المركز في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة عروض من الألعاب التوضيحية للأطفال، والألعاب الرياضية المختلفة، وألعاب العرائس، بالإضافة إلى الألعاب الكشفية من قِبل الفِرق الكشفية بالمركز، واُختُتِمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الأطفال.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة افتتح انطلاق الاحتفاليات بمراكز شباب الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس.

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