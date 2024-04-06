أبرز مناصب الراحل أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق فى تاريخه

رحل عن عالمنا اليوم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

موعد ومكان جنازة الراحل أحمد فتحي سرور

وأعلن نجله الدكتور طارق سرور على صفحته على الفيس بوك عن مكان وموعد الجنازة قائلا:" الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

مناصب في حياة الراحل أحمد فتحي سرور

وتولى الدكتور أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 ولمدة ٢٠ عاما.

وولد أحمد فتحي سرور فى 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وتخرج في كلية الحقوق "جامعة القاهرة" عام 1953.

و كانت بداية الدكتور أحمد فتحي سرور عندما تولى منصب وكيل النائب العام (1953) ووكيلا لنيابة النقض الجنائي (1956-1959).

وحصل على منصب الرئيس الفخرى لمعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية سيراكوزا - إيطاليا (2000 )، إضافة إلى منصبه كرئيس المعهد الدولى للقانون فى الدول الناطقة بالفرنسية كليا أو جزئيـا - باريـس (1998 - 2010).

كما شغل رئيس الجمعية المصرية للحقوقيين المتصلين بالثقافة الفرنســية (منذ 1992 حتي 2012)، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائى (1989 - حتى الآن)، ونائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائى ـ باريس (1989 - حتى الآن)، ورئيس اتحاد الحقوقيين المصريين (1985-1990).

كما كان مقرر اللجنة الفرعية للحقوق والحريات باللجنة التحضيرية لدستور1971 سنة 1971، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع (2005 حتى الآن).

مناصب في حياة فتحي سرور على الصعيد البرلماني

وعلى الصعيد البرلماني الدولي، تولى أحمد فتحي سرور العديد من المناصب، من بينها رئيس اتحاد البرلمانات الافريقية (1990-1991)، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (1994-1997)، ورئيس الاتحاد البرلمانى العربى (1998-2000)، ورئيس الاتحاد البرلماني الإسلامي (2000).

كما شغل منصب رئيس مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأورومتوسطية الإسكندرية (2000)، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي (2004-2005)، فيما أصدر الإعلان العالمي للديمقراطية بناء على اقتراحه سنة 1997 إبان رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي.

كما تولي منصب نائب رئيس وعضو المجلس التنفيذى لليونسكو (1989- 1993)، ورئيس المؤتمر الدولى للتربية - جنيف (1989)، ونائب رئيس المجلس الدولى للتربية - جنيف (1987-1989).



كما تولى منصب المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو (1972-1978)، والمستشار الثقافى فى باريس - فرنسا (1965-1967)، والملحق الثقافى فى برن سويسرا (1964).